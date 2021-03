Milan-Napoli, Tonali: “Io in crescita? Giocare al fianco di Kessié aiuta”

Milan-Napoli, le dichiarazioni di Tonali nel post-partita

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulle sue condizioni: “Ho avuto un crampo al polpaccio. Ma dopo dieci secondi era già passato. Quindi niente di preoccupante”.

Sul guardare a Milan-Manchester United: “È l’unica cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo chiudere questa parentesi Napoli, lasciar perdere questa partita. Dobbiamo imparare dagli errori fatti, non è stata una partita positiva. Dobbiamo mettere subito il punto e guardare alla prossima partita”.

Sul saluto con Gennaro Gattuso: “Ci siamo dati un cinque, ma è finita lì. Non abbiamo avuto modo di parlare. Dopo le sconfitte non mi piace parlare con mister o giocatori di squadre avversarie”.

Su come giudica la sua partita: “Normale. Il risultato condiziona, non sono felicissimo di questo. Puntavamo ad altro. Nessuno è soddisfatto di questo risultato”.

Su come procede il suo anno al Milan: “In questo modulo ci avevo già giocato tre anni fa. Le geometrie sono quasi le stesse. Sono passati tre anni, non ero fresco, ma le idee le ricordavo. All’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma ti devi adattare il più velocemente possibile, è un treno che va preso. Mi sto adattando. Giocare al fianco di Franck Kessié mi aiuta molto, ti capisce, è molto intelligente, sia tatticamente sia come giocatore. Ti aiuta molto in campo”. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>