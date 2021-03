Pagelle Milan-Manchester United, i voti del CorSport: Tomori domina

Le pagelle di Milan-Manchester United 0-1, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha pubblicato le pagelle di Milan-Manchester United 0-1, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League decisa da un gol di Paul Pogba al 49'. Secondo il quotidiano romano, migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Fikayo Tomori.

Voto 7, infatti, per il difensore centrale canadese naturalizzato inglese. "Asseconda i movimenti di Kjær e là dietro è impressionante sul piano fisico. Non si fa scappare nessuno. In poco tempo è diventato un riferimento fondamentale per la difesa rossonera". Medesimo voto, 7, anche per Alexis Saelemaekers. "Lavora tanto e bene. Copre Shaw all'inizio, poi partecipa alla manovra rapida e tecnica del Milan con buona qualità e molta insistenza. Non accenna mai ad abbassare ritmo ed intensità".

Voto 6,5 per il tecnico Stefano Pioli, poiché "nei 180' meriterebbe più il Milan del Manchester United e questo nonostante le assenze. Un vero peccato uscire così". Quindi, voto 6,5 del quotidiano romano, nelle pagelle di Milan-Manchester United, anche per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ("Bravura nel prevenire i pericoli; sul gol Pogba lo impallina da due passi"), Pierre Kalulu ("Attacca con forza e resistenza"), Simon Kjær ("Freddezza, sicurezza, il solito difensore che sbaglia poco, ma poco davvero") e Rade Krunić ("Ottimo primo tempo, per quantità e qualità. Copre, attacca e va vicinissimo al gol con una mezza rovesciata").

Sufficienza, voto 6, alle prestazioni di Diogo Dalot, Theo Hernández ("Dopo un quarto d'ora sale di tono e dà continuità alla sua spinta. Gli manca solo la parte finale"), Franck Kessié ("Ritorna a buoni livelli di fronte ad un avversario come Bruno Fernandes"), Hakan Çalhanoğlu ("Non ha ancora la resistenza per giocare al top fino al 90'. Crea gioco nel primo tempo, perde lucidità nella ripresa") e Zlatan Ibrahimović ("Va vicino al gol con un colpo di testa e non può fare di più, vista la condizione"). Poi, però, iniziano le note dolenti.

Voto 5,5, nelle pagelle di Milan-Manchester United, oltre che per il subentrato Brahim Díaz ("Dovrebbe incidere di più nei 20' a disposizione), per Soualiho Meïte. "Nel primo tempo è sostanza, forza, aggressività. Ma ad inizio ripresa sbaglia sul gol del Manchester United. È un errore pesante perché decide la qualificazione". Medesimo voto anche per Samu Castillejo che il quotidiano sportivo, però, ha giudicato il peggiore in campo del Diavolo. "Che non sia un centravanti è noto a tutti, in questa partita deve giocare lì per forza e lo fa con generosità. Non può metterci altro".