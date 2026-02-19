PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Milan-Como, i voti del CorSport: “Saelemaekers ingresso negativo. Leao …”

PAGELLE MILAN

Pagelle Milan-Como, i voti del CorSport: “Saelemaekers ingresso negativo. Leao …”

Le pagelle di Milan-Como 1-1, recupero della partita della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pagelle Corriere dello Sport AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia

Le pagelle di Milan-Como 1-1 partita valida per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA