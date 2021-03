Pagelle Manchester United-Milan, i voti del CorSport: Leao senza gol

Manchester United-Milan 1-1: le pagelle del ‘Corriere dello Sport’

Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League ad ‘Old Trafford‘, è terminata 1-1. Un buon pareggio in vista del ritorno di giovedì prossimo a ‘San Siro‘. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle pubblicate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Manchester United-Milan, il migliore in campo

Franck Kessié, voto 7: “È il leader della squadra. Sulla sua rete annullata qualche dubbio resta. Sulla sua prova nessuna incertezza: è da grande giocatore”.

Pagelle Manchester United-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Con tante assenze, fa un’impresa pareggiando nel recupero. Risultato meritato perché il Milan gioca bene e ha cuore”.

Pagelle Manchester United-Milan, primo gol per Kjær

Simon Kjær, voto 7: “Il primo gol con il Milan, proprio ad ‘Old Trafford’ e nel recupero, se lo ricorderà a lungo. Bravo anche in marcatura, si conferma per l’ennesima volta acquisto azzeccato”.

Pagelle Manchester United-Milan, in tre sopra la sufficienza

Voto 6,5, poi, per Davide Calabria (“A destra con personalità: discreto in chiusura e propositivo quando attacca”), Soualiho Meïte (“Bella prestazione con contrasti e recuperi. Sempre più inserito ed a suo agio nella mediana di Pioli”) e Rade Krunić (“Arriva al tiro più volte, spesso pericoloso e lavora anche in fase di interdizione. Batte l’angolo del pari”).

Pagelle Manchester United-Milan, bene (quasi) tutti

Voto 6, dunque, per Pierre Kalulu (“Ha la gamba per spingere e ci prova”), Diogo Dalot (“Contro la sua ex squadra spinge e non si limita al compitino. Non è Theo Hernández, ma non sfigura”), Alexis Saelemaekers (“Serve buoni palloni e conclude. Non ruberà l’occhio, ma è spesso nel vivo e non si dimentica di difendere”), Samu Castillejo (“Non si risparmia alla 100^ in rossonero”), Brahim Díaz (“Qualche pericolo lo crea: reclama un rigore e dà qualità”) e, infine, Sandro Tonali (“Entra con la testa giusta ed una buona dose di cattiveria. In mezzo dà il suo apporto e non trema”).

Pagelle Manchester United-Milan, le note dolenti

Voto 5,5, quindi, per Rafael Leão (“Segna in fuorigioco e conquista il corner da cui nasce l’1-1. Ha voglia e la mostra, ma non sempre i movimenti sono efficaci. E ormai sono due mesi che non segna …”). Prendono, invece, 5, Gigio Donnarumma (“Sulla rete di Diallo è in ritardo in uscita e fa una figuraccia”) e Fikayo Tomori (“Ad inizio ripresa si dimentica Diallo che segna, ma in precedenza si era perso anche Martial. Deve stare più attento”). Il Milan vuole prendere in Brasile il post Ibra. Ecco di chi si tratta >>>