Manchester United-Milan, Meite: “Meritavamo di più, non volevamo pareggiare”

Manchester United-Milan, le dichiarazioni di Meite nel post-partita

Soualiho Meite, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla gara

“E’ difficile fare una grande partita all’Old Trafford. Siamo contenti di questo punto anche se meritavamo di più”.

Sul Milan

“C’è un bel gruppo, con fiducia, parliamo tanto. Questo mi fa crescere e credere di più nelle mie qualità. Sono contento per la squadra e anche per me”.

Su Kessie

“E’ un vero amico, con Franck è facile giocare, parliamo francese, va da solo e lo capisco molto bene”.

Sul gol annullato

“Non so perché sia stato annullato, per me era buono. Il calcio è così, tutti fanno degli errori e andiamo avanti”.

Sulla fiducia

“Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità, non siamo venuti qui per pareggiare o non prendere gol, volevamo giocare e lo abbiamo dimostrato”.

