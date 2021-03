CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 12 marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 12 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, spiega come la prestazione dei rossoneri di Stefano Pioli ad ‘Old Trafford‘ sia stata ‘da Grande Milan‘. Il gol di Simon Kjær al 92′ gela il Manchester United. La qualificazione ai quarti di finale di Europa League, per il Diavolo, ora è possibile.

Molto bene anche la Roma, che, allo stadio ‘Olimpico‘, vince 3-0 contro lo Shahktar Donetsk. In gol, per i giallorossi, anche l’ultimo acquisto di gennaio, Stephan El Shaarawy. Nel riquadro verticale, poi, si parla del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Una separazione che potrebbe costare tantissimo.

Il quotidiano romano, infine, svela perché la Lazio chiede il 3-0 a tavolino contro il Torino per il rinvio della gara di Serie A nelle scorse settimane.