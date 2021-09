Pagelle Liverpool-Milan, i voti della Gazzetta. Miracoli di Maignan

Le pagelle di Liverpool-Milan 3-2, gara della 1^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri per 'La Gazzetta dello Sport'

Le pagelle di Liverpool-Milan 3-2, partita valida per la 1^ giornata della Champions League 2021-2022 , secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere, Mike Maignan, premiato con un voto 7,5 così motivato: "Le sue mani fanno due volte il miracolo, e non ci riferiamo solo alla doppia parata sul rigore di Salah e il tap-in di Jota. Tiene la barca a galla nella tempesta: senza di lui, il Milan sarebbe affondato subito".

Mezzo voto in meno per Simon Kjaer ("I grandi stadi inglesi lo esaltano: a Old Trafford aveva segnato il primo gol in rossonero, ad Anfield ne sfiora un altro. Per il resto si limita a fare il suo. E fa il solito figurone") e Fikayo Tomori ("L’autogol sporca il tabellino, non la prestazione: quando Hernandez dorme, lui tampona come può, poi suona la carica persino in impostazione, anche a costo di prendersi qualche rischio"). Stesso voto anche per Kessie: "Debutta in Champions col piglio di sempre: muscoli e presenza scenica a servizio della squadra. Si fa sentire dalle parti di Henderson, ed è l’unico a non farsi intimorire dai giochi di Salah". Quindi tanti voti positivi nelle pagelle di Liverpool-Milan, nonostante la sconfitta