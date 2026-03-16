Le pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Lazio-Milan, i voti di Tuttosport: Pulisic senza ritmo, Jashari male
PAGELLE MILAN
Pagelle Lazio-Milan, i voti di Tuttosport: Pulisic senza ritmo, Jashari male
Le pagelle di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
© RIPRODUZIONE RISERVATA