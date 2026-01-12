PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Tuttosport: tante insufficienze per i rossoneri

PAGELLE MILAN

Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Tuttosport: tante insufficienze per i rossoneri

Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-1, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri di 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pagelle Tuttosport AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia

Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-1 partita valida per la 20^ della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA