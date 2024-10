CorSport: “Emerson Royal, mai un cross giusto” | Pagelle Fiorentina-Milan

Tomori : "Ammonito per proteste nel primo tempo, una sciocchezza soprattutto per un difensore centrale". Voto 5 .

Theo Hernández : "Gli errori decisivi di questa partita sono suoi. Prima il tocco allo scarpino di Dodô che Sozza al V.A.R. trasforma in rigore e poi il rigore sbagliato che pesa tantissimo. Il resto della sua partita volge al grigio. C’è solo il cross per la rete di Pulisic". Voto 4,5 .

Fofana : "Dirige il gioco, ma senza imprimere alla manovra il ritmo necessario per mettere in difficoltà la Fiorentina". Voto 5,5 .

Pulisic : "Una cosa fatta male e due fatte bene. La prima è sul gol del suo ex compagno Adli: non riesce a contenerlo. La seconda è sul rigore rossonero: da terra mette Reijnders davanti a De Gea un attimo prima che Ranieri lo stenda. La terza è il gol: un tocco al volo sul palo lontano". Voto 6,5 . Dall'82' Chukwueze : "Entra con le sue piroette ma senza risultato". Senza voto .

R. Leão : "Dopo 8’ fa ammonire Dodô per una giocata alla ... Leão. Ma Dodô resta un avversario tosto anche per il portoghese. Dell’attacco rossonero è il più pericoloso". Voto 6,5 . Dal 73' Okafor : "Inserimento inutile". Voto 5,5 .

Mister Fonseca: "Due rigori sbagliati, non si può parlare di allenatore fortunato, ma l’espressione generale del Milan non ha proprio convinto". Voto 5. LEGGI ANCHE: Milan, esonero in arrivo per Fonseca? Se salta, c’è un favorito per la panchina >>>