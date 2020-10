Pagelle Celtic-Milan, i voti del CorSport: bene Krunic, Tonali in serata no

Pagelle Celtic-Milan, i voti del Corriere dello Sport

PAGELLE CELTIC-MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha stilato le pagelle di Celtic-Milan di Europa League, gara terminata 1-3 per i rossoneri. Il Diavolo è così giunto all’ottavo successo consecutivo in otto gare stagionali tra campionato e coppe. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il quotidiano romano.

Pagelle Celtic-Milan, il migliore in campo

Rade Krunic, voto 7, premiato come MVP di Celtic-Milan: “L’idea del tecnico paga subito: inserimento e gol dopo meno di un quarto d’ora. Peraltro è il primo gol nel Milan dopo 891′. Non è facile prendere il posto di Hakan Çalhanoglu, ma a Glasgow non lo fa rimpiangere. Non ha la qualità sopraffina del turco, ma dietro lavora di più”.

Pagelle Celtic-Milan, il giudizio sul mister

Anche Stefano Pioli è stato premiato dal quotidiano romano con un voto 7 in pagella. Questa la motivazione del giudizio su Pioli: “Fa cinque cambi rispetto al derby, ma il Milan resta lo stesso. Vince con merito facendo le scelte giuste”. Bell’attestato di stima per il tecnico emiliano.

Pagelle Celtic-Milan, molto bene Ibrahimovic e non soltanto

Tanti calciatori rossoneri hanno rimediato un 7 in pagella. Per esempio Simon Kjær (“Solita sicurezza in difesa, gioca puntando sull’anticipo, quasi sempre pulito”). Ma anche Theo Hernández (“L’assist dello 0-2 è suo: è di tecnica ed intelligenza”), Franck Kessié (“Deve dare equilibrio al gioco e lo fa mantenendo sempre la posizione corretta. Sempre molto tranquillo, mai in affanno, mai preoccupato” e, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic. “Infinita classe e tecnica calcistica – si legge sul ‘CorSport‘ -. In questa partita fa di tutto. Fa il regista ed il rifinitore, vede la luce dove altri brancolano nel buio”.

Pagelle Celtic-Milan, quante prestazioni di buon livello

Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, ha preso 6,5 in pagella: “Non può essere certo uno come Leigh Griffiths ad impensierirlo ed infatti lo controlla senza alcun problema”. Stesso voto del numero 13 del Milan, ovvero 6,5 hanno preso anche Ismaël Bennacer (“Prende subito la guida del gioco ed il tocco per Saelemaekers nell’azione dell’1-3 è da applausi), Samu Castillejo (“Salta Diego Laxalt e deposita il pallone sulla testa di Krunic per lo 0-1″), lo stesso Alexis Saelemaekers (“Determinante sul terzo gol: prima con il pressing su Greg Taylor fa recuperare palla alla sua squadra e poi piazzando l’assist per Hauge”), Brahim Díaz, che, dopo un avvio sotto tono, ha segnato un gol e Jens Petter Hauge, il cui ‘spunto micidiale’ gli è valso il primo gol con il Milan.

Pagelle Celtic-Milan, Donnarumma e Dalot sufficienti

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Diogo Dalot sono stati gli unici due calciatori del Milan ad aver preso ‘solo’ un 6 in pagella. Il portiere perché si è reso protagonista di un solo intervento nel primo tempo e di un’uscita nel secondo, risultando incolpevole sul gol del Celtic. Il difensore, al suo esordio assoluto in maglia rossonera, poiché ha sofferto un po’ Laxalt nei primi 20′ e perché, in futuro, “dovrà essere più intraprendente e più presente nella fase offensiva”.

Pagelle Celtic-Milan, le note dolenti

Rafael Leão, subentrato ad Ibrahimovic nella ripresa, non è andato oltre il 5,5. “Entra leggero, sbaglia i primi due palloni. Incide poco, in area non sfrutta una situazione favorevole”. Peggiore in campo del Milan, però, secondo il ‘CorSport‘, è stato Sandro Tonali, che ha preso un 5 in pagella. “Inizia la partita con tre errori consecutivi, troppo timido, sembra quasi emozionato. Gioca a rimorchio di Kessié, fatica a trovare i riferimenti giusti. Perde poi il contatto da Mohamed Elyounoussi sul gol scozzese. Chiude prendendo un giallo. Non proprio una bella serata”. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI MISTER PIOLI >>>