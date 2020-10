CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 23 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, alle prese con tante assenze tra calciatori positivi al CoVid_19 ed infortunati, saranno chiamati a disputare ben cinque partite in 15 giorni. Genoa-Inter sarà la gara del riscatto?

In alto, sotto la testata, spazio alle prestazioni delle squadre italiane in Europa League. Il Napoli si è fatto sorprendere (0-1) dall’AZ Alkmaar, giunto al ‘San Paolo‘ molto rimaneggiato. Vittorie esterne, invece, per Roma (2-1 a Berna contro lo Young Boys) e Milan (3-1 a Glasgow contro il Celtic).

Tra i rossoneri, primo gol ufficiale per Rade Krunić e Jens Petter Hauge. Quindi, si parla di CR7: ancora positivo al Coronavirus, spera di rientrare per Juventus-Barcellona del 28 ottobre ma è difficile.

