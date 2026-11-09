Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

LA PARTITA

I voti di Genoa-Milan 1-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Al successo nel derby contro l'Inter (3-1) in campionato aveva fatto seguito la débâcle interna (0-2) contro il Ferencváros in Europa League: doveva rialzare la testa, dunque, il Milan di Rúben Amorim e lo ha fatto battendo allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova, il Genoa di Daniele De Rossi per 2-1. Reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic nel primo tempo per il Diavolo: tre punti conquistati, quota 24 raggiunta, zona Champions League alla sosta Nazionali di novembre agguantata. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Le pagelle di Genoa-Milan 1-2, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)

Il Top per la Gazzetta: Christian Pulisic

Il Flop per la Gazzetta: Koni De Winter

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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