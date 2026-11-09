Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
LA PARTITA
I voti di Genoa-Milan 1-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanAl successo nel derby contro l'Inter (3-1) in campionato aveva fatto seguito la débâcle interna (0-2) contro il Ferencváros in Europa League: doveva rialzare la testa, dunque, il Milan di Rúben Amorim e lo ha fatto battendo allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova, il Genoa di Daniele De Rossi per 2-1. Reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic nel primo tempo per il Diavolo: tre punti conquistati, quota 24 raggiunta, zona Champions League alla sosta Nazionali di novembre agguantata. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)
Il Top per la Gazzetta: Christian Pulisic
Il Flop per la Gazzetta: Koni De Winter
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Arbitri e VAR
Moviola Genoa-Milan, la direzione di Massa distrutta dai quotidiani: svelato l'errore regolamentare
Serie A: news e risultati
Cardinale, i complimenti dopo Genoa-Milan: "Grinta, determinazione, voglia di vincere". E su Amorim ...
Rassegna stampa
Il Milan di Amorim batte il Genoa ma trema nel finale. Il 'CorSera': "Ecco cosa manca per lo Scudetto"
News Calciomercato
Calciomercato, il Milan non molla il gioiello da 25 milioni: spunta il retroscena legato a Estupiñán
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti