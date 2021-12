Genoa-Milan 0-3, le pagelle di Maignan: portiere ritrovato, che parate!

Parole al miele e voti altissimi per Mike Maignan, ma non poteva essere altrimenti. Ecco le pagelle dedicate al francese sui principali quotidiani sportivi

Applausi a scena aperta per Mike Maignan . Il portiere francese ha recuperato dall'infortunio al polso a tempo di record e ha ripreso il suo posto in occasione della partita contro il Sassuolo. Un'incertezza sul gol di Domenico Berardi aveva fatto storcere il naso, ma adesso tutti i dubbi sulle sue condizioni precarie sono stati spazzati via. Contro il Genoa, infatti, l'ex Lille si è reso protagonista di due parate fantastiche prima su Hernani, poi su Portanova . In entrambi gli interventi 'Magic Mike' ha respinto la palla con reattività e sicurezza.

Una prestazione che non è sfuggita ai principali quotidiani sportivi, che lo hanno elogiato apertamente. Per La Gazzetta dello Sport è una 'risorsa importante', per il Corriere dello Sport è 'sgargiante nel look, brillante nei riflessi: le parate su Hernani e Portanova raccontano un portiere ritrovato'. Infine Tuttosport sottolinea come Maignan abbia impedito al Genoa di rientrare in partita. Tutti d'accordo, il suo voto è 7. Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?