Como-Milan, le pagelle di Theo Hernandez a confronto: supera Maldini e …

Come per il compagno di squadra e di fascia Rafael Leao, anche Theo Hernandez si è reso protagonista di una buona prestazione in Como-Milan. Non tanto in fase difensiva, dove continua a fare fatica, e il gol di Assane Diao ne è sicuramente l'emblema, ma in fase offensiva. Seppur fortunoso, è sua la rete che permette ai rossoneri di rimettersi in parità e continuare a credere nella possibilità di portarsi a casa i tre punti.