Uno dei migliori in campo in Como-Milan è stato, indubbiamente, Rafael Leao. Il portoghese, di fatto, ha risolto una partita che si era fatta molto complicata dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa. Servito da un ottimo Tammy Abraham, che lo ha lanciato con un assist visionario simile a quello di qualche settimana fa contro il Verona di Youssouf Fofana per Tijjani Reijnders, ha avuto il merito di segnare.