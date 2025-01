Evidentemente la cura di Sèrgio Conceicao sta funzionando anche per lui. Non che abbia fatto la partita della vita e questo abbia smosso paragoni scomodi. Ma nella mediocrità rossonera Emerson Royal ha spiccato per spinta in fase offensiva. Dietro, purtroppo, deve ancora migliorare. Ecco, quindi, il confronto tra le pagelle dei principali quotidiani sportivi, ma non solo, e quelle di 'PianetaMilan.it'.