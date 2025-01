Como-Milan, le pagelle di Bennacer a confronto: “Fuori ritmo e in ritardo”

Torna a giocare da titolare in Serie A dopo tempo immemore, ma non convince fino in fondo Ismael Bennacer in Como-Milan. Tanta difficoltà dal punto di vista fisico, è evidente come ancora non abbia raggiunto la miglior condizione, ma anche in fase di costruzione non sembra la versione più bella di sé stesso. E d'altronde essendo rientrato nelle rotazioni da poco tempo forse non gli si può chiedere tanto di più.