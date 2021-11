Atletico-Milan 0-1, le pagelle di ‘Tuttosport’: Theo Hernandez diesel

Ecco le pagelle di Atletico Madrid-Milan secondo Tuttosport. Theo Hernandez è un diesel, livelli troppo alti per Rade Krunic

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha stilato le pagelle di Atletico Madrid-Milan . Voti ovviamente alti per quasi tutti i giocatori. Gli unici insufficienti sono Olivier Giroud e Rade Krunic (voto 5). Il francese non riesce a sbloccarsi in Europa, per il bosniaco il livello della partita è giudicato troppo alto.

I migliori sono Sandro Tonali e Franck Kessie (7), una vera e propria diga a centrocampo. Voto 6,5 per quasi tutti gli altri componenti della squadra. Theo Hernandez fischiatissimo, ma risponde sul campo con delle buone progressioni. Alessio Romagnoli quest'anno dà una discreta sicurezza e Pierre Kalulu gioca meglio in attacco che in difesa. Voto 6 per Brahim Diaz perché 'il gioco dell'Atletico non lascia spazio alla sua fantasia'. Stesso voto anche per Simon Kjaer, che beneficia della presenza di Alessio Romagnoli. Le news più importanti della mattina: c'è la data per la firma di Pioli. Mercato, duello con la Juventus.