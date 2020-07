PM – Milan-Bologna 5-1: dominio rossonero! Continua il magic moment

È terminato da pochi minuti il match Milan-Bologna 5-1 di ‘San Siro‘, valevole per la 34^ giornata di Serie A.

I primi 45′ di gioco hanno visto i rossoneri dominare in lungo e in largo con la squadra di Pioli passata in vantaggio al 10′ con il belga Saelemaekers su assist di Theo Hernandez. Il raddoppio arriva al 24′ con Calhanoglu che sfrutta al meglio l’errore di Skorupski che sbaglia a rinviare. Al 35′ diciassettesimo palo stagionale per il Milan con Franck Kessie che dal limite colpisce il legno. Nel finale di tempo gran gol di Tomyasu che segna di mancino da fuori area.

Nella ripesa continua lo show dei rossoneri. Prima Bennacer realizza il 3-1, segnando la sua prima rete in rossonero. Poi Rebic servito da Ibrahimovic fa 4-1 con un bel mancino in diagonale. Nel finale la chiude Calabria che segna dopo una bella azione con Leao che lo serve in area del Bologna. Un vero e proprio dominio rossonero che continua la propria marcia da imbattuto in questa ripresa post sosta forzata (6 vittorie e 2 pareggi).

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

91′ – GOOOOOOOL! C’è spazio anche per Davide Calabria che servito molto bene da Leao chiude col destro e segna il 5-1 finale

84′ – Altro tiro di Leao: Skorupski ben posizionato para e respinge coi pugni

81′ – Esordio in Serie A per Lorenzo Colombo: esce dal campo Ante Rebic

78′ – Fuori Bennacer dentro Biglia

76′ – Passaggio di Kjaer all’indietro per Donnarumma che tarda l’uscita: punizione a due in area rossonera per il Bologna. Sansone tocca per Santander che calcia col destro e Donnarumma si fa perdonare parando col piede.

75′ – Altro tiro di Leao respinto coi pugni di Skorupski

71′ – Ancora Milan in avanti: cross di Rebic che pesca Theo Hernandez che al volo non trova la porta rossoblù

68′ – Altra occasione incredibile del Milan con Leao che calcia e la difesa del Bologna che salva sulla linea di porta.

67′ – Bella stoccata da fuori di Krunic: palla fuori di un metro

66′ – Mischia in area di rigore del Milan: Romagnoli salva su Orsolini

64′ – Devastante Theo Hernandez! Il francese recupera palla nella sua metà campo e si invola verso la porta avversaria calciando dal limite: palla fuori di poco

60′ – Triplo cambio per il Milan: dentro Leao, Bonaventura e Krunic, fuori Calhanoglu, Saelemaekers e Ibrahimovic.

56′ – GOOOOOOOL! Bella azione di Calabria sulla destra che si accentra, scarica a Calhanoglu che serve Ibrahimovic: lo svedese appoggia per Rebic che col mancino segna il 4-1!

53′ – Giallo a Saelemaekers per fallo su Dijks

50′ – Giallo a Kjaer per fallo su Soriano

49′ – GOOOOOOOOL! Azione personale centrale di Bennacer che calcia col mancino e batte Skorupski! Prima rete in rossonero per l’algerino

47′ – Orsolini da una zona molto defilata calcia altissimo

46′ – Ricominciata a San Siro!

44′ – Gol del Bologna con Tomyasu che con un bel mancino accorcia le distanze

42′ – Altra occasione Milan con Kessie che sbroglia una mischia e calcia! Skorupski para bene

35′ – Diciassettesimo palo stagionale per il Milan con Franck Kessie che dal limite colpisce il legno. Sul contropiede Bologna vicino al gol con Orsolini che mette in mezzo per Sansone che manca la sfera

33′ – Primo giallo della sfida: Dijks(B)

31′ – Punizione da zona pericolosa per il Bologna: batte Orsolini, Donnarumma para in due tempi

28′ – Tiro sul fondo di Dominguez per il Bologna

24′ – GOOOOOOOL! Erroraccio di Skorupski che regala palla a Calhanoglu che segna il suo settimo gol in campionato (nono in stagione)

23′ – Una sola squadra in campo in questi primi 23 minuti di gioco

17′ – Tiro difficilissimo al volo di Ibrahimovic: palla alle stelle

16′ – Altra occasione rossonera: Kessie per Calhanoglu che calcia dal limite ma la palla viene respinta da Denwil

13′ – Milan vicinissimo al raddoppio! Rebic per Calhanoglu che di mancino calcia bene e Skorupski fa un miracolo!

10′ – GOOOOOOL! Theo Hernandez servito da Rebic mette in mezzo all’area: finta di Ibra per Saelemaekers che segna l’1-0!!

7′ – Bella azione rossonera che mette Theo Hernandez davanti a Skorupski: il terzino calcia ma il polacco respinge bene.

5′ – Calcio d’angolo per il Bologna: Orsolini dalla bandierina mette in mezzo, ma la palla viene respinta. Contropiede rossonero con Rebic che calcia centralmente.

1′ – Cominciata a San Siro!

Nel prepartita hanno parlato Calabria e Maldini per il Milan, Bigon e Denswil per il Bologna.

LIVE MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a ‘San Siro‘ dove, tra poco, alle ore 21:45, si disputerà Milan-Bologna, gara valevole per la 34^ giornata di Serie A. Match molto importante, per i ragazzi di Stefano Pioli, per blindare un piazzamento nella prossima Europa League, respingendo gli assalti del Sassuolo, nel tentativo di rincorrere la Roma che li precede in classifica. Restate con noi per seguire il live testuale del match tra i rossoneri ed i rossoblu!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié; Bennacer, Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimovic. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, N. Domínguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. A disposizione: Da Costa, Corbo, Bonini, Mbaye, Krejčí, Medel, Baldursson, Svanberg, Barrow, Skov Olsen, Juwara, Palacio. Allenatore. Mihajlović.

