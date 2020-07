ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, fantasista turco, è bravo e fortunato nell’approfittare di un errore di Lukas Skorupski per il raddoppio del Diavolo al 24′. Skorupski sbaglia il rinvio e colpisce Calhanoglu il quale, in area di rigore dei rossoblu, controlla e fulmina l’estremo difensore polacco sul palo più lontano. Milan-Bologna 2-0. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E ROSSOBLU, CONTINUA A LEGGERE >>>

