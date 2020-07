Milan-Bologna 2-1: euro-gol di Tomiyasu per gli ospiti

ULTIME NOTIZIE BOLOGNA NEWS – Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese, ha riaperto la contesa in Milan-Bologna a ‘San Siro‘: il terzino del Bologna, ricevendo palla da Roberto Soriano, ha controllato, se l’è portata sul sinistro e ha lasciato partire un fendente che non ha lasciato spazio a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, sorpreso all’incrocio dei pali. Milan-Bologna 2-1. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DELLA RIPRESA DEL MATCH TRA ROSSONERI E ROSSOBLU, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓