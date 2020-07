Milan-Bologna 1-0: primo gol italiano di Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, al rientro dopo la squalifica, ha sbloccato il risultato in Milan-Bologna a ‘San Siro‘: dopo 10′ di gioco, infatti, il belga ha approfittato di un assist dalla sinistra di Ante Rebić e di uno splendido velo di Zlatan Ibrahimović, per battere Lukas Skorupski con una chirurgica conclusione. Milan-Bologna 1-0. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DEL MATCH TRA ROSSONERI E ROSSOBLU, CONTINUA A LEGGERE >>>

