Milan-Bologna, Bigon: “Non credo sia possibile invitarlo a bere un caffè..”

ULTIME NOTIZIE BOLOGNA NEWS – Riccardo Bigon, dirigente rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del match Milan-Bologna a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni del dirigente dei felsinei: “Manca continuare a lavorare. Siamo una squadra giovane che ha iniziato da poco a viaggiare ad un certo ritmo. Dobbiamo crescere, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno tempo. Cercheremo di migliorare questa squadra. Con Ibrahimovic? Non credo sia possibile invitarlo ad un caffè.. (ride ndr)”, perché credo che dovrebbe essere lui ad invitare me e non credo sia fattibile”.

PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH TRA MILAN E BOLOGNA A ‘SAN SIRO’, CONTINUA A LEGGERE >>>