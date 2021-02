Diretta Milan-Inter 0-1: ci prova Ibra con il tacco | LIVE NEWS

– Scontro duro con Hakimi che travolge Theo Hernandez. Giallo per il numero 2 nerazzurro.

20′ – Il Milan prova a ripartire ma Perisic ferma Theo. Sugli sviluppi dell’azione tiro di Lukaku in girata che finisce fuori.

15′ – Occasione Milan! Confusione nell’area dell’Inter con la palla che arriva ad Ibra. Tacco strepitoso ma debole, con Handanovic che blocca.

14′ – Inter padrona del campo: bel triangolo tra Eriksen e Lautaro, che crossa al centro. Calabria anticipa Perisic in calcio d’angolo.

12′ – Ammonito Kjaer per fallo su Lautaro.

7′ – L’Inter prova ad approfittare del momento psicologico favorevole, il Milan si difende.

5′ – Gol dell’Inter. Subito Lautaro Martinez di testa su assist di Lukaku.

1′ – Derby iniziato!

Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in onore di Mauro Bellugi, ex giocatore nerazzurro scomparso nella giornata di ieri.

Squadre in campo, manca poco al fischio d’inizio!

È il momento, adesso, di lasciare spazio al campo. È il momento di MILAN-INTER a ‘San Siro‘!

Hanno parlato, infine, ai microfoni di ‘DAZN‘, anche i dirigenti delle due squadre. Giuseppe Marotta, amministratore delegato, per l’Inter e Paolo Maldini, direttore tecnico, per il Milan.

Queste, invece, le dichiarazioni di Hakimi e di Kjær ai microfoni di ‘DAZN‘.

Queste le dichiarazioni di Achraf Hakimi (Inter) e Simon Kjær (Milan) ai canali tematici dei due club, ‘Inter TV’ e ‘Milan TV’.

Tra poco, su ‘DAZN‘ e ‘Milan TV‘, le dichiarazioni pre-partita dei protagonisti della gara.

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo il Milan e l’Inter. Vediamo insieme, dunque, le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli ed Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Tomori, Brahim Díaz, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, R. Leão. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen, Perišić; Lautaro Martínez, Lukaku. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Kolarov, Gagliardini, Vecino, Vidal, Young, Pinamonti, A. Sánchez. Allenatore: Conte.

Amici di ‘PianetaMilan.it’, benvenuti a ‘San Siro‘ dove tra poco, alle ore 15:00, andrà in scena Milan-Inter, il tanto atteso derby di Milano della 23^ giornata di Serie A. Restate con noi per non perdervi il live testuale della partita dei rossoneri!

