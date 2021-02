Milan-Inter, Hakimi: “Duello con Theo? Sono pronto” | Serie A News

Milan-Inter, le dichiarazioni di Hakimi nel pre-partita

Achraf Hakimi, terzino nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV‘ poco prima di Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Hakimi.

“Mi aspetto un derby duro, siamo due grandi squadre. Vogliamo vivere e vincere questa partita soprattutto per i tifosi e per il campionato, visto che siamo in una posizione interessante in classifica e perché non mancano troppe partite alla fine dell’anno. Cerchiamo di portare a casa i tre punti, sarà un lavoro impegnativo ma abbiamo lavorato in settimana per questo”.

“Derby? I derby mi piacciono tutti, per il carisma e per l’importanza che hanno soprattutto per i tifosi. Li abbiamo visti arrivando allo stadio, sono arrivati fin qui per supportarci e si meritano tutto. Duello con Theo Hernández? Sono pronto. Ho lavorato per questo e sono pronto per aiutare la squadra”, ha concluso Hakimi. DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV O IN DIRETTA STREAMING >>>