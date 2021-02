Milan-Inter, le dichiarazioni di Hakimi nel pre-partita

Achraf Hakimi, giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ nel pre-partita di Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

“Sappiamo che è una partita importante non solo perché è un derby, ma per il campionato. Theo Hernandez e un amico, in settimana non abbiamo parlato, parleremo nel campo. Spero di poter vincere il duello”.

