Milan-Inter, Kjaer: “Non è una partita normale. Tifosi? Che emozione”

Milan-Inter, le dichiarazioni di Kjaer nel pre-partita

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ nel pre-partita di Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla partita e la carica dei tifosi: “Ne abbiamo parlato ieri se oggi ci fosse stato lo stadio aperto. Ho letto che sono tanti anni che l derby non è così in alto in classifica. I tifosi ci mancano, li abbiamo incontrati adesso fuori ed è stata un’emozione grande. Non è una partita normale, faremo di tutto per vincerla”.

