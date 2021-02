Milan-Inter, Kjaer: “Bisogna stare concentrati” | Serie A News

Milan-Inter, le dichiarazioni di Kjaer nel pre-partita

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ nel pre-partita di Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

“Arriviamo bene, stiamo bene. Sto bene e abbiamo grande voglia di giocare questo derby. C’è atmosfera particolare, la percepiamo. Ne abbiamo parlato ieri al campo d’allenamento: era come se lo stadio fosse pieno. E’ una partita molto importante, anche al di fuori dal calcio. Abbiamo incontrato i tifosi fuori dallo stadio: un’immagine che mi resterà nella vita anche fuori dal calcio”.

"Tanti scontri individuali? Sì, me li aspetto. I derby sono partite differenti, con emozioni e tante cose in più. Sappiamo cosa dobbiamo fare in una partita così. Bisogna stare più concentrati, però, in alcune situazioni", ha concluso Kjaer.