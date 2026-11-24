La UEFA affida la sfida di giovedì sera al fischietto di Manchester, all'esordio assoluto con i rossoneri: i suoi numeri disciplinari in Europa League
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Sarà una squadra arbitrale interamente inglese a dirigere Olympiacos-Milan, sfida valida per la 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Per il delicato confronto in programma giovedì 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' del Pireo, ad Atene, la UEFA ha infatti ufficialmente designato l'arbitro Chris Kavanagh.
Olympiacos-Milan, la squadra arbitrale completa: chi c'è al VARChris Kavanagh, classe 1985, nativo di Manchester, vanta già una solida esperienza internazionale e nazionale, avendo diretto ben 202 partite in Premier League e 80 in Championship. Sul palcoscenico continentale, tra turni preliminari, gironi e fasi finali di Champions League, Europa League e Conference League, il fischietto britannico ha invece totalizzato finora 31 presenze complessive.
Nella notte ateniese che metterà di fronte i padroni di casa del tecnico basco Imanol Alguacil e i rossoneri guidati da Rúben Amorim, Kavanagh sarà coadiuvato da una sestina tutta d'Oltremanica:
- Arbitro: Chris Kavanagh (Inghilterra)
- Assistenti: Dan Cook e Ian Hussin (Inghilterra)
- Quarto ufficiale: Robert Jones (Inghilterra)
- V.A.R.: Michael Salisbury (Inghilterra)
- A.V.A.R.: Peter Bankes (Inghilterra)
I precedenti di Chris Kavanagh con il Milan, le italiane e i club greciQuella di giovedì sera sarà la prima volta assoluta in carriera con l'Olympiacos per Chris Kavanagh, che in passato ha comunque già incrociato il calcio ellenico arbitrando in campo europeo una sfida del Panathīnaïkos e una dell'AEK Atene.
Allo stesso modo, si tratterà del primo incrocio ufficiale anche con il Milan: nel suo curriculum continentale figurano infatti soltanto due precedenti con formazioni italiane, avendo già diretto in passato una partita dell'Inter e una dell'Atalanta.
Un arbitro dal cartellino facile: i numeri disciplinari di Kavanagh in Europa LeagueOlympiacos-Milan segnerà inoltre il debutto stagionale di Kavanagh sul palcoscenico della League Phase dell'Europa League 2026-2027: nell'attuale annata europea, infatti, il direttore di gara inglese ha fischiato soltanto lo scorso 20 agosto 2026, in occasione del match Kairat Almaty-Anderlecht 0-3 valido per i turni preliminari, una gara in cui inflisse ben 5 ammonizioni e un'espulsione.
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