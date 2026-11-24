Sarà una squadra arbitrale interamente inglese a dirigere Olympiacos-Milan, sfida valida per la 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Per il delicato confronto in programma giovedì 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' del Pireo, ad Atene, la UEFA ha infatti ufficialmente designato l'arbitro Chris Kavanagh.

Olympiacos-Milan, la squadra arbitrale completa: chi c'è al VAR

, classe 1985, nativo di Manchester, vanta già una solida esperienza internazionale e nazionale, avendo diretto ben. Sul palcoscenico continentale, tra turni preliminari, gironi e fasi finali di Champions League, Europa League e Conference League, il fischietto britannico ha invece totalizzato finora

Nella notte ateniese che metterà di fronte i padroni di casa del tecnico basco Imanol Alguacil e i rossoneri guidati da Rúben Amorim, Kavanagh sarà coadiuvato da una sestina tutta d'Oltremanica:

Arbitro : Chris Kavanagh (Inghilterra)

: Chris Kavanagh (Inghilterra) Assistenti : Dan Cook e Ian Hussin (Inghilterra)

: Dan Cook e Ian Hussin (Inghilterra) Quarto ufficiale : Robert Jones (Inghilterra)

: Robert Jones (Inghilterra) V.A.R. : Michael Salisbury (Inghilterra)

: Michael Salisbury (Inghilterra) A.V.A.R.: Peter Bankes (Inghilterra)

I precedenti di Chris Kavanagh con il Milan, le italiane e i club greci

Quella di giovedì sera sarà lacon l'per, che in passato ha comunque già incrociato il calcio ellenico arbitrando in campo europeo una sfida del Panathīnaïkos e una dell'AEK Atene.

Allo stesso modo, si tratterà del primo incrocio ufficiale anche con il Milan: nel suo curriculum continentale figurano infatti soltanto due precedenti con formazioni italiane, avendo già diretto in passato una partita dell'Inter e una dell'Atalanta.

Un arbitro dal cartellino facile: i numeri disciplinari di Kavanagh in Europa League

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segnerà inoltre il debutto stagionale di Kavanagh sul palcoscenico della: nell'attuale annata europea, infatti, il direttore di gara inglese ha fischiato soltanto lo scorso 20 agosto 2026, in occasione del match Kairat Almaty-Anderlecht 0-3 valido per i turni preliminari, una gara in cui inflisse benUn dato affatto casuale, dal momento chesi contraddistingue proprio per essere un fischietto particolarmente severo e incline al provvedimento disciplinare: nelledirette in carriera tra preliminari, gironi e fase ad eliminazione diretta, ha infatti comminato la bellezza di(una media superiore ai 6 gialli a partita) e inflitto. Un fattore che i giocatori di Amorim dovranno tenere ben presente nella bolgia del 'Karaiskakīs'.