Colonia-Milan, in caso di parità nei 90′ si andrà ai calci di rigore

Nell'amichevole Colonia-Milan, prevista per il 16 luglio alle ore 19, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà ai calci di rigore. In palio, infatti, c'è un trofeo: la Telekom Cup. Per questo deve essere decretato un vincitore. All'amichevole sarà presente anche Paolo Maldini, che partirà con la squadra per la Germania. Potrete seguire Colonia-Milan con la diretta testuale sul nostro sito o su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che trasmetterà tutte le amichevoli dei rossoneri.