Calciomercato Milan – Arriva dall’Argentina il rinforzo per il centrocampo?

Manca meno di un mese all'inizio del campionato, con il Milan che sarà impegnato il prossimo 13 agosto in casa contro l'Udinese. I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la propria rosa e farsi trovare pronti all'appuntamento di ferragosto. Tanti gli affari già definiti in questi primi 15 giorni di calciomercato. Il club di via Aldo Rossi, infatti, ha rinnovato di un altro anno il contratto di Antonio Mirante, ha riscattato Alessandro Florenzi dalla Roma, ha riscattato Junior Messias e ha acquistato Divock Origi. Inoltre sono tornati alla base sia Yacine Adli, centrocampista acquistato un anno fa ma lasciato in prestito al Bordeaux, e Tommaso Pobega, reduce dall'esperienza al Torino. Riguardo le cessioni, invece, hanno lasciato a parametro zero sia Alessio Romagnoli che Franck Kessie, mentre Mattia Caldara è stato ceduto in prestito allo Spezia. Ha dato l'addio definitivo Castillejo, il quale si è trasferito al Valencia.