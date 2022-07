Breda: “Rebic? Il Milan oggi ha fatto fatica ad arrivare dalle sue parti”

L'allenatore Roberto Breda ha parlato della prestazione di Ante Rebic nell'amichevole contro lo ZTE Zalaegerszegi. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita su Sportitalia: "Bisogna dargli delle attenuanti, come il carico di lavoro. Non è stato l’unico in difficoltà. Quando tutti gli 11 fanno fatica dietro c’è qualcosa. Lo ZTE è partito forte, gli ha dato pressione e il Milan ha fatto fatica ad arrivare nelle zone del croato".