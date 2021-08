Amichevole Real Madrid-Milan: Giroud in formazione, due dubbi per Pioli

Olivier Giroud giocherà titolare nell'amichevole Real Madrid-Milan di oggi pomeriggio. Mister Stefano Pioli non ha ancora risolto due dubbi

Daniele Triolo

Olivier Giroud sarà in campo in occasione dell'amichevole Real Madrid-Milan, gara in programma alle ore 18:30 alla 'Hype Group Arena' di Klagenfurt (Austria). La partita, valevole per l'Athletes Versus Cup, è inserita nel cartellone dell'European Summer Tour 2021 del Diavolo di Stefano Pioli.

Giroud, quindi, si appresta a fare il suo debutto da titolare in occasione di Real Madrid-Milan. Da quando ha iniziato ad allenarsi con i compagni a Milanello, nella giornata di martedì 27 luglio, l'attaccante francese, prelevato dal Chelsea per 2 milioni di euro bonus inclusi, ha già giocato due spezzoni di gara contro Nizza e Valencia nei due precedenti test match del Milan.

Il classe 1986, all'Allianz Riviera di Nizza, è andato in gol appena 5' dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, avventandosi di testa, rapace come un falco in area piccola, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Samu Castillejo. A Valencia, invece, entrato sempre più o meno intorno al 60', non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra. Ha segnato, però, un calcio di rigore nella serie finale poi vinta dai padroni di casa.

Ora, finalmente, una maglia da titolare per Giroud in questa prestigiosa amichevole Real Madrid-Milan. Una sfida per la quale, al momento, il tecnico Pioli ha ancora due dubbi di formazione. Uno è a centrocampo, dove non si sa ancora se giocherà titolare il bosniaco Rade Krunic o se verrà data ancora fiducia a Tommaso Pobega. L'altro sulla trequarti, dove il ballottaggio come esterno sinistro offensivo è tra Rafael Leao (favorito) ed Ante Rebic.