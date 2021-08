Amichevole Milan-Panathinaikos: i precedenti dicono…scudetto

Il Milan chiude il precampionato contro il Panathinaikos in amichevole allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste: i precedenti tra i due club

Carmelo Barillà

Il Milan chiude il precampionato contro il Panathinaikos in amichevole allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste: andiamo a scoprire i precedenti tra i due club. Rossoneri e greci non si sono mai affrontati in gare ufficiali, ma solo in amichevole. Sarà la terza volta che Milan e Pana si troveranno di fronte. I due precedenti risalgono al 1998 ed al 2010.

Nel 1998 toccò ad Alberto Zaccheroni sfidare i greci. Si giocò il 2 agosto allo stadio 'Brianteo' di Monza. Ad imporsi furono i greci per 2-1 con l’autorete di N’Gotty, il pari di Ganz e la rete della vittoria di Warzycha. C'è da sottolineare il fatto che Zaccheroni mise in campo una formazione del tutto sperimentale, con pesanti assenze di molti titolari. Alla fine della stagione, però, per il Milan fu scudetto.

L'altro match amichevole tra Milan e Panathinaikos si è disputato il 6 agosto 2010 a Detroit. Anche allora, il Milan aveva appena cambiato allenatore, da Leonardo ad Allegri. Al 'Pontiac Silverdome', ad imporsi furono i rossoneri ai calci di rigore dopo lo 0-0 alla fine dei tempi regolamentari. Il penalty decisivo venne trasformato da Daniele Bonera. Sarà l'inizio di un'altra annata che culminerà, come quella del 1998-99, con la conquista dello scudetto. E chissà che il Panathinaikos non porti fortuna anche questa volta. Come si dice: "Non c'è due senza tre".