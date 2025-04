Milan-Atalanta story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e bergamaschi di oggi e di ieri

Milan-Atalanta: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e bergamaschi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.

Prossima partita Milan-Atalanta —

Data: 20 aprile 2025

Orario: 20.45

Stadio: Meazza in San Siro

Giornata Serie A: 33

Ultimi scontri diretti —

Atalanta-Milan 2-1 (Serie A, 06-12-2024)

Milan-Atalanta 1-1 (Serie A, 25-02-2024)

Milan-Atalanta 1-2 (Coppa Italia, 10-01-2024)

Atalanta-Milan 3-2 (Serie A, 09-12-2023)

Milan-Atalanta 2-0 (Serie A, 26-02-2023)

Statistiche: — In Serie A Milan-Atalanta è stata giocata 147 volte, con 69 vittorie del Milan e 30 dell' Atalanta. I pareggi sono in tutto 48

I doppi ex di Milan e Atalanta — Impossibile citarli tutti. In tempi recenti sono tantissimi i doppi ex: da Conti a Kessie, passando per Bonaventura, Pazzini e Montolivo, diventato poi capitano rossonero. Ma ci sono anche Yepes, Cristante, Pessina, Petagna e i più recenti Pasalic e il tanto discusso De Ketelaere. Andando più indietro nel tempo, ne vogliamo ricordare tre: Filippo Inzaghi, Christian Vieri e Roberto Donandoni.

Milan-Atalanta: precedenti storici | VIDEO — Tra i precedenti, il più eclatante è Milan-Atalanta 9-3 del 1972, record italiano di segnature in una stessa partita

Non si può dimenticare anche il coast to coast di Theo Hernandez del 15 maggio 2022, che a molti ha ricordato quello di George Weah con il Verona del 1996. Questa rete di Theo è stata anche premiata come il gol più bello della stagione 2020-21 di Serie A

I precedenti sono tanti: qui vi raccontiamo quelli dal 1972 al 2010

Un doppio ex di spessore è sicuramente Filippo Inzaghi. Ecco il suo gol in un Milan-Atalanta pirotecnico, finito 3-3

Ha vestito entrambe le maglie anche Bryan Cristante, che contro l'Atalanta a San Siro ha segnato il suo primo gol in Serie A

Tra i marcatori d'eccellenza in questa partita si è iscritto anche Alexandre Pato

