Verso Atalanta-Milan, l’orario della conferenza stampa di Pioli

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli parlerà, come di consueto, in conferenza stampa per presentare il match di campionato. In questo caso i rossoneri affronteranno l’Atalanta, in una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice. Pioli parlerà al cospetto dei giornalisti nella giornata di domani, presso la sala stampa di Milanello, alle ore 13:45. Intanto Krzysztof Piatek si augura di ripetere la stessa prestazione dello scorso anno a Bergamo, continua a leggere >>>

