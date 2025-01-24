Il trasferimento di Kyle Walker al Milan rappresenta il quinto capitolo di una lunga serie di affari che hanno visto protagonisti il Manchester City e il club rossonero, il quarto da quando il City Football Group ha acquisito la proprietà del City. Una linea di mercato che ha dato vita a trasferimenti memorabili e altri meno riusciti, ma che continua a tessere un filo diretto tra le due squadre.

George Weah, il primo trasferimento storico

Robinho e il mercato scoppiettante del 2010

Nigel de Jong, l’acquisto dell’ultimo giorno

Mario Balotelli, il colpo di gennaio 2013

Una storia di affari tra due mondi diversi

Il primo e, ad oggi, unico trasferimento diretto tra ile ilrisale al 2000., dopo aver contribuito alla conquista di due scudetti con il Milan, nel 1996 e nel 1999, decise di trasferirsi in Inghilterra. All'epoca, ilnon era ancora la potenza che conosciamo oggi, madecise di giocare per quella che era considerata la seconda squadra di. In pochi mesi, il liberiano disputò nove partite segnando 4 gol, ma già nell'ottobre dello stesso anno lasciò ilper trasferirsi al. In questo modo, Weah divenne il primo giocatore del Milan a passare al Manchester City.La linea trasi rinvigorì nel 2010, quandoarrivò alnell'ultimo giorno di mercato. Il brasiliano, ex grande colpo del City nel 2008, fu portato a Milano da, proprio mentre il club rossonero stava allestendo una squadra da scudetto.firmò per 21 milioni di euro, diventando uno dei principali protagonisti della conquista del titolo nel 2011, anche se la sua carriera alnon si rivelò altrettanto continua. Nonostante il contributo decisivo nel primo anno, le sue prestazioni nei successivi furono in calo, enon riuscì mai a ripetersi ai livelli di quella stagione iniziale.Un altro affare importante traavvenne nell'ultimo giorno di mercato dell'estate 2012, quandosi trasferì al. L'olandese, che aveva già vestito la maglia delper diversi anni, arrivò a Milano per un affare che sapeva di opportunità dell'ultimo minuto. Nonostante il suo rendimento solido e costante, ilstava attraversando un periodo di transizione e il suo impatto fu piuttosto contenuto. Con 96 presenze e 7 gol, uno dei quali decisivo nel derby del maggio 2014, de Jong si rivelò un buon acquisto, ma la squadra rossonera stava ormai entrando in quella che sarebbe stata la "banter era", un periodo di difficoltà che durò diversi anni.Il trasferimento più esplosivo dell'epoca più recente fu senza dubbio quello di, arrivato alnel gennaio 2013. Dopo un campionato vinto con ile troppi episodi controversi ("balotellate") sotto la guida didecise di fare le valigie e tornare in Italia. Illo acquistò per 20 milioni di euro, e i suoi primi sei mesi furono un'esplosione: 12 gol in 13 partite, con una serie di prestazioni che contribuirono alla clamorosa rimonta in campionato, permettendo ai rossoneri di qualificarsi per laall'ultima giornata. Purtroppo, anche la sua avventura alsi concluse con un altro capitolo di alti e bassi, ma quel primo periodo rappresentò uno dei momenti più brillanti dell'era post-Ancelotti per il club.Da, passando per, il rapporto tra ilha visto alternarsi trasferimenti di grande impatto e altri meno riusciti. Con il passaggio della proprietà del City al City Football Group, il legame tra le due società è diventato sempre più forte, ma resta da vedere se il futuro continuerà a riservare altre sorprese. Per ora, il trasferimento dirappresenta l'ennesima occasione di un mercato che non smette mai di stupire.