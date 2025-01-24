Il trasferimento di Kyle Walker al Milan rappresenta il quinto capitolo di una lunga serie di affari tra Manchester City e Milan
Milan, Kyle Walker pronto alle consuete visite mediche | PM VIDEO
Il trasferimento di Kyle Walker al Milan rappresenta il quinto capitolo di una lunga serie di affari che hanno visto protagonisti il Manchester City e il club rossonero, il quarto da quando il City Football Group ha acquisito la proprietà del City. Una linea di mercato che ha dato vita a trasferimenti memorabili e altri meno riusciti, ma che continua a tessere un filo diretto tra le due squadre.
George Weah, il primo trasferimento storicoIl primo e, ad oggi, unico trasferimento diretto tra il Milan e il Manchester City risale al 2000. George Weah, dopo aver contribuito alla conquista di due scudetti con il Milan, nel 1996 e nel 1999, decise di trasferirsi in Inghilterra. All'epoca, il City non era ancora la potenza che conosciamo oggi, ma Weah decise di giocare per quella che era considerata la seconda squadra di Manchester. In pochi mesi, il liberiano disputò nove partite segnando 4 gol, ma già nell'ottobre dello stesso anno lasciò il City per trasferirsi al Marsiglia. In questo modo, Weah divenne il primo giocatore del Milan a passare al Manchester City.
Robinho e il mercato scoppiettante del 2010La linea tra Manchester e Milano si rinvigorì nel 2010, quando Robinho arrivò al Milan nell'ultimo giorno di mercato. Il brasiliano, ex grande colpo del City nel 2008, fu portato a Milano da Mino Raiola, proprio mentre il club rossonero stava allestendo una squadra da scudetto. Robinho firmò per 21 milioni di euro, diventando uno dei principali protagonisti della conquista del titolo nel 2011, anche se la sua carriera al Milan non si rivelò altrettanto continua. Nonostante il contributo decisivo nel primo anno, le sue prestazioni nei successivi furono in calo, e Robinho non riuscì mai a ripetersi ai livelli di quella stagione iniziale.
Nigel de Jong, l’acquisto dell’ultimo giornoUn altro affare importante tra Milan e City avvenne nell'ultimo giorno di mercato dell'estate 2012, quando Nigel de Jong si trasferì al Milan. L'olandese, che aveva già vestito la maglia del City per diversi anni, arrivò a Milano per un affare che sapeva di opportunità dell'ultimo minuto. Nonostante il suo rendimento solido e costante, il Milan stava attraversando un periodo di transizione e il suo impatto fu piuttosto contenuto. Con 96 presenze e 7 gol, uno dei quali decisivo nel derby del maggio 2014, de Jong si rivelò un buon acquisto, ma la squadra rossonera stava ormai entrando in quella che sarebbe stata la "banter era", un periodo di difficoltà che durò diversi anni.
Mario Balotelli, il colpo di gennaio 2013Il trasferimento più esplosivo dell'epoca più recente fu senza dubbio quello di Mario Balotelli, arrivato al Milan nel gennaio 2013. Dopo un campionato vinto con il City e troppi episodi controversi ("balotellate") sotto la guida di Roberto Mancini, Balotelli decise di fare le valigie e tornare in Italia. Il Milan lo acquistò per 20 milioni di euro, e i suoi primi sei mesi furono un'esplosione: 12 gol in 13 partite, con una serie di prestazioni che contribuirono alla clamorosa rimonta in campionato, permettendo ai rossoneri di qualificarsi per la Champions League all'ultima giornata. Purtroppo, anche la sua avventura al Milan si concluse con un altro capitolo di alti e bassi, ma quel primo periodo rappresentò uno dei momenti più brillanti dell'era post-Ancelotti per il club.
Una storia di affari tra due mondi diversiDa George Weah a Kyle Walker, passando per Robinho, De Jong e Balotelli, il rapporto tra il Manchester City e il Milan ha visto alternarsi trasferimenti di grande impatto e altri meno riusciti. Con il passaggio della proprietà del City al City Football Group, il legame tra le due società è diventato sempre più forte, ma resta da vedere se il futuro continuerà a riservare altre sorprese. Per ora, il trasferimento di Walker rappresenta l'ennesima occasione di un mercato che non smette mai di stupire. LEGGI ANCHE: Milan-Parma, probabili formazioni: Conceicao cambia qualcosa? Le ultime>>>
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