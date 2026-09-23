Il Milan si è preso con autorità le luci della ribalta internazionale partecipando da protagonista assoluto a VOGUE World: Milano 2026, l'attesissimo evento globale andato in scena nella serata di ieri all'apertura della Milano Fashion Week. Sullo straordinario palcoscenico della Galleria Vittorio Emanuele II, trasformata per l'occasione in una passerella a cielo aperto, tre rappresentanti del club rossonero hanno sfilato fianco a fianco con le più celebri icone mondiali dell'industria cinematografica, dell'entertainment, della musica e della moda, sancendo un connubio perfetto tra lo sport e lo stile milanese.

Il Milan sfila in Galleria: i tre kit ufficiali sotto i riflettori

A rappresentare con orgoglio i colori della società di Via Aldo Rossi sono stati tre profili d'eccezione, scelti per coprire l'intera struttura del club. La Prima Squadra maschile ha visto scendere in passerella il centrocampista inglese, affiancato dain rappresentanza del Milan Femminile e dal giovane trequartista, capitano e punto di riferimento del Milan Futuro nel settore giovanile. I tre atleti hanno indossato sul catwalk le tre divise ufficiali studiate per la stagione calcistica in corso, dando vita a una celebrazione fluida, autentica e quanto mai naturale del legame indissolubile che unisce il mondo del calcio alle tendenze del design globale.

L'apparizione delle maglie rossonere davanti a una platea internazionale ha confermato la forza del brand milanista all'interno degli eventi più glamour e rilevanti della città. Lo show di VOGUE ha offerto una vetrina mediatica formidabile, portando la passione sportiva a confrontarsi con le installazioni futuristiche e i capi di alta sartoria delle maison più importanti del pianeta, proprio nel cuore pulsante del capoluogo lombardo.

Incontro d'eccellenza nel backstage: i rossoneri e Roberto Bolle

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Uno dei momenti più emozionanti e densi di significato dell'intera serata si è consumato lontano dagli occhi del pubblico, all'interno del backstage dell'evento. I tre calciatori del Milan hanno infatti avuto il privilegio di incontrare privatamente, étoile di fama mondiale e indiscusso ambasciatore dell'eccellenza artistica e culturale italiana nel mondo. La leggenda della danza classica ha ricoperto un ruolo cardine e di primo piano nella struttura coreografica dello show, figurando fin dal principio tra le stelle più attese e celebrate dell'intera manifestazione milanese.Il faccia a faccia tra i rappresentanti del Milan e il celebre ballerino ha dato vita a un dialogo spontaneo che ha unito idealmente la disciplina dello sport professionistico alla dedizione e al talento dell'arte coreutica. Una perfetta sintesi dei valori promossi da VOGUE World, capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano proiettandolo con successo verso i palcoscenici del futuro.