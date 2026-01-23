Tempo ancora di calciomercato: il Milan ha chiuso il colpo Fullkrug e sarebbe concentrato sul rinnovo di Mike Maignan. Uno dei giocatori più chiacchierati in tema mercato per il Milan è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonera è stato di recente accostato all'Aston Villa, ma si parla anche di un possibile rinnovi. Oggi 23 gennaio 2026 l'ex Chelsea compie 30 anni. Ecco gli auguri del club rossonero.