Tempo ancora di calciomercato: il Milan ha chiuso il colpo Fullkrug e sarebbe concentrato sul rinnovo di Mike Maignan. Uno dei giocatori più chiacchierati in tema mercato per il Milan è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonera è stato di recente accostato all'Aston Villa, ma si parla anche di un possibile rinnovi. Oggi 23 gennaio 2026 l'ex Chelsea compie 30 anni. Ecco gli auguri del club rossonero.
Voci di mercato e non solo: Loftus-Cheek compie 30 anni. Gli auguri del Milan
Ruben Loftus-Cheek, oggi 23 gennaio 2026 compie gli anni. Il centrocampista inglese, è alla terza stagione con la maglia del Milan
(fonte: acmilan.com) - È di Ruben Loftus-Cheek il secondo compleanno rossonero dell'anno solare, e non si tratta di una ricorrenza qualsiasi. Il centrocampista inglese, alla terza stagione con la maglia del Milan, raggiunge infatti oggi la cifra tonda compiendo 30 anni. Autore di ben dieci reti nella sua stagione d'esordio con il Club, ha messo la sua firma anche sulla prima vittoria in questa Serie A 2025/26 con un colpo di testa al Via del mare di Lecce. Calciatore di qualità e quantità, statura internazionale e, sempre più, anche esperienza al servizio dei compagni. Tanti auguri, Ruben!
