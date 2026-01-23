Milan, i rossoneri si preparano per la partita di domenica di Serie A. Per il Diavolo arriva lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Roma. Una gara molto, molto importante. Ecco le top news da Pianeta Milan della mattinata del 23 gennaio 2026: rinnovo di Mike Maignan, manca solo la firma. Il Diavolo punta ancora Vlahovic per l'estate. Cardinale e la fiducia ad Allegri. Parole significative di Capello. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Maignan firma in arrivo. Occhio a Vlahovic. Cardinale ha ribadito ad Allegri …
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Maignan firma in arrivo. Occhio a Vlahovic. Cardinale ha ribadito ad Allegri …
Milan, rinnovo di Mike Maignan, manca solo la firma. Il Diavolo punta ancora Vlahovic per l'estate. Cardinale e la fiducia ad Allegri. Le top news da Pianeta Milan del 23 gennaio 2026