Il Milan a cena insieme: l'incontro tra Galliani, Braida e Shevchenko
Nella serata di ieri si sono ritrovati a cena tre leggende del Milan: Adriano Galliani, Ariedo Braida e Andriy Shevchenko
Un'occasione speciale per ricordare l'epoca d'oro del Grande Milan. Nella serata di ieri è andata in scena una cena a tinte rossonere che scalda i cuori dei tifosi rossoneri che guardano al passato con un po' di nostalgia. Al ristorante 'Casa Cipriani' di Milano, situato in zona Palestro, si sono rincontrati tre grandi figure della storia rossonera.

Milan, un pezzo di storia rossonera si ritrova: la cena tra Galliani, Braida e Shevchenko- immagine 2
Cena tra Galliani, Braida e Shevchenko (Foto Milan News)

Milan, la cena tra le leggende rossonere

Al tavolo era presente Adriano Galliani, storico amministratore delegato rossonero, che per 31 anni ha rappresentato il Milan nel miglior modo possibile. Negli ultimi mesi si era parlato molto di un suo possibile ritorno nel club di Via Aldo Rossi, ma per ora, ci sono poche possibilità che questo accada a breve. Al suo fianco erano presenti Ariedo Braida, direttore generale e direttore sportivo del Milan per più di 25 anni, e Andriy Shevchenko, leggendario attaccante ucraino che ha vinto tutto con la maglia del Milan, tra cui la Champions League nel 2003 contro la Juventus e il Pallone d'Oro l'anno successivo.

La cena è stata l'occasione per rincontrare dei buoni amici che, a distanza di anni, sono ancora legati da un da filo rosso che li unirà per il resto della loro vita e anche dopo. Con le loro gesta, chi dietro ad una scrivania, chi sul campo, hanno scritto pagine indelebili della storia del calcio e del Milan.

