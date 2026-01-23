Il Milan a cena insieme: l'incontro tra Galliani, Braida e Shevchenko

Milan, la cena tra le leggende rossonere

Al tavolo era presente Adriano Galliani, storico amministratore delegato rossonero, che per 31 anni ha rappresentato il Milan nel miglior modo possibile. Negli ultimi mesi si era parlato molto di un suo possibile ritorno nel club di Via Aldo Rossi, ma per ora, ci sono poche possibilità che questo accada a breve. Al suo fianco erano presenti Ariedo Braida, direttore generale e direttore sportivo del Milan per più di 25 anni, e Andriy Shevchenko, leggendario attaccante ucraino che ha vinto tutto con la maglia del Milan, tra cui la Champions League nel 2003 contro la Juventus e il Pallone d'Oro l'anno successivo.