Milan, Viviano: 'Allegri? Può non piacere ma i risultati ci sono'

Viviano: "Allegri può non piacere, ma i risultati ci sono quindi bisogna togliersi il cappello"

Durante l'ultimo episodio del podcast 'Cose Scomode', l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato del Milan e del lavoro fatto da Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Dopo la netta vittoria contro il Como di Cesc Fabregas, il Milan ha piazzato la seconda di fila contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, grazie al primo gol in rossonero di Niclas Fullkrug. A proposito del Diavolo e del grande lavoro fatto da Massimiliano Allegri dopo una stagione disastrosa come la scorsa, ha parlato durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode' Emiliano Viviano, ex portiere, tra le altre di Fiorentina e Sampdoria.

Le parole di Emiliano Viviano sul Milan di Massimiliano Allegri

"La fortuna è un fattore che aiuta i vincenti. Io, nonostante non sia un grandissimo estimatore del tipo di calcio che fa Allegri, odio chi dice che ha solo culo perché non è vero niente".

Viviano ha poi continuato: "Allegri innanzitutto ha rigirato una situazione completamente disastrata dopo poco tempo, la comunicazione è migliorata, non ci sono i problemi che c’erano tutte le settimane, una volta Theo, una volta quello, una volta l’altro, i risultati ci sono quindi bisogna solo togliersi il cappello. Poi dopo ci sta che a uno piaccia più una cosa rispetto ad un’altra".

Sabatini spiega quanto ha influito la figura di Allegri nel miglioramento del Milan

