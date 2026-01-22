Nella giornata di oggi, giovedì 2 gennaio 2026, molti siti web e svariati quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivato moltissime notizie: dal nuovo kit in arrivo, fino al possibile doppio colpo in difesa! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA