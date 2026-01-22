PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!

ULTIME MILAN NEWS

Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!

Le notizie più importanti della giornata di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, sul Milan di Massimiliano Allegri: tra mercato e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!- immagine 1

Nella giornata di oggi, giovedì 2 gennaio 2026, molti siti web e svariati quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivato moltissime notizie: dal nuovo kit in arrivo, fino al possibile doppio colpo in difesa! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it.  PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA