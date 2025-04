Vieri sta male e interrompe la vacanza alle Maldive: cosa è successo

Christian Vieri, ex attaccante in Serie A, tra le altre, di Inter e Milan, ha raccontato sui social quanto gli è accaduto in questi giorni

Daniele Triolo Redattore 24 aprile 2025 (modifica il 24 aprile 2025 | 13:16)

Christian Vieri, ex attaccante in Serie A, tra le altre, di Inter e Milan ha raccontato sui social perché ha finito in anticipo la sua vacanze alle Maldive, con la moglie Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel: problemi di salute.