Milan, Tomori è uno dei calciatori che sta impressionando di più in difesa in questo inizio di stagione. Un inglese a questi livelli non si vedeva dai tempi dell'ultimo Scudetto rossonero con Stefano Pioli e in coppia con Pierre Kalulu. Grande merito va a Massimiliano Allegri che ha cambiato la fase difensiva di tutto il Milan con il 3-5-2 che sta funzionando benissimo specialmente dal punto di vista della difesa. Tomori sta giocando talmente bene che il Milan sta seriamente pensando di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Abbiamo voluto fare un confronto tra le prime partite di questa stagione e le prime del 2024-25.