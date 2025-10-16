Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Tomori in netta crescita con il Milan: il confronto con la scorsa stagione. Quando i numeri non dicono tutto

ULTIME MILAN NEWS

Tomori in netta crescita con il Milan: il confronto con la scorsa stagione. Quando i numeri non dicono tutto

Tomori in netta crescita con il Milan: il confronto con la scorsa stagione. Quando i numeri non dicono tutto
Milan, Tomori ha iniziato alla grande il suo 2025-26 tanto è vero che si parla molto del possibile rinnovo. Ecco il confronto con l'inizio del 2024 e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Tomori è uno dei calciatori che sta impressionando di più in difesa in questo inizio di stagione. Un inglese a questi livelli non si vedeva dai tempi dell'ultimo Scudetto rossonero con Stefano Pioli e in coppia con Pierre Kalulu. Grande merito va a Massimiliano Allegri che ha cambiato la fase difensiva di tutto il Milan con il 3-5-2 che sta funzionando benissimo specialmente dal punto di vista della difesa. Tomori sta giocando talmente bene che il Milan sta seriamente pensando di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Abbiamo voluto fare un confronto tra le prime partite di questa stagione e le prime del 2024-25.

Milan, Tomori in netto miglioramento, ma...

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Tomori con la maglia del Milan. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

LEGGI ANCHE

Come possiamo vedere i numeri di Tomori di quest'anno e di quello dell'anno scorso nelle prime 8 partite stagionali sono molto, molto simili. Quasi sempre in campo, in questa stagione sono saliti solo di poco i salvataggi. Ovviamente la più grande differenza viene dalla heatmpap. Lo scorso anno con la difesa a quattro giocava a tutto campo. Quest'anno a tre si occupa della parte destra del campo. Molte volte i numeri non dicono tutto: leggendo questi dati il cambiamento di Tomori non sembrerebbe essere incredibile, ma i numeri della squadra parlano chiaro. Il Milan in questa stagione ha subito solamente tre gol finora (di cui uno su rigore). Dopo le prime 6 partite della scorsa stagione in Serie A, invece, il Milan aveva subito già 7 gol. Il cambio quindi è molto significativo.

LEGGI ANCHE: Ricci pochi minuti in campo con il Milan: non è tutto da buttare. Le statistiche parlano chiaro>>>

Tomori è salito nettamente di livello con il suo nuovo ruolo da braccetto di destra nel quale ha più aiuto della squadra e dove può usare il suo fisico e la sua velocità al meglio. Grande aiuto e una grande spinta nella sua crescita anche grazie al lavoro diverso del nuovo centrocampo del Milan. Vedremo senza Saelemaekers (che dovrebbe saltare Milan-Fiorentina) e il suo ruolo fondamentale come giocherà Tomori a partire dalla partita contro la Fiorentina.

Leggi anche
Ricci al Milan non ha trovato ancora la quadra? I minuti in campo possono traviare. Ecco perché
Milan, vietato parlare di panico: l’infortunio di Rabiot pesa, ma Allegri ha tutte le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA