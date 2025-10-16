Come possiamo vedere i numeri di Tomori di quest'anno e di quello dell'anno scorso nelle prime 8 partite stagionali sono molto, molto simili. Quasi sempre in campo, in questa stagione sono saliti solo di poco i salvataggi. Ovviamente la più grande differenza viene dalla heatmpap. Lo scorso anno con la difesa a quattro giocava a tutto campo. Quest'anno a tre si occupa della parte destra del campo. Molte volte i numeri non dicono tutto: leggendo questi dati il cambiamento di Tomori non sembrerebbe essere incredibile, ma i numeri della squadra parlano chiaro. Il Milan in questa stagione ha subito solamente tre gol finora (di cui uno su rigore). Dopo le prime 6 partite della scorsa stagione in Serie A, invece, il Milan aveva subito già 7 gol. Il cambio quindi è molto significativo.
Tomori è salito nettamente di livello con il suo nuovo ruolo da braccetto di destra nel quale ha più aiuto della squadra e dove può usare il suo fisico e la sua velocità al meglio. Grande aiuto e una grande spinta nella sua crescita anche grazie al lavoro diverso del nuovo centrocampo del Milan. Vedremo senza Saelemaekers (che dovrebbe saltare Milan-Fiorentina) e il suo ruolo fondamentale come giocherà Tomori a partire dalla partita contro la Fiorentina.
