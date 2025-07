Termina la squalifica di Paratici: il dirigente fu molto vicino al Milan

Questa primavera, quando il Milan ha iniziato la ricerca del nuovo direttore sportivo, Zlatan Ibrahimovic incontrò Igli Tare e rimase talmente colpito da volerlo come dirigente. Tuttavia, dopo un viaggio dell’amministratore delegato Giorgio Furlani in America per incontrare il proprietario Gerry Cardinale, i piani cambiarono e la scelta del DS fu affidata a Furlani.