Supercoppa italiana 2024 – Il Milan incontrerà la Juventus in semifinale

Dove vederla?

Non è ancora ufficiale il canale preciso ma i diritti televisivi della Supercoppa italiana 2024 sono di Mediaset. Con ogni probabilità, tute e tre le sfide si potranno vedere su Canale 5. Per vedere il contenuto in streaming bisognerà scaricare l'applicazione o andare sul sito di Mediaset Infinity.