Con i risultati delle partite di ieri in Serie A , ovvero Como-Inter 0-2 e Napoli-Cagliari 2-0 e la conseguente vittoria dello Scudetto della compagine di Antonio Conte , si è completato definitivamente il tabellone della 'Final Four' della Supercoppa Italiana .

Milan, si torna in Supercoppa Italiana

Il Milan, detentore del trofeo, potrà difenderlo in quanto finalista dell'ultima edizione della Coppa Italia contro Bologna (vincitore della coppa nazionale), e, appunto, Napoli (Campione d'Italia) e Inter (seconda classificata in campionato). Si disputerà, quindi, ancora la 'Final Four', anche se, al momento, non si conosce ancora se sarà giocata in Arabia Saudita e quando.