Serie C, Lucchese: dichiarato il fallimento. Ecco come il Milan futuro può evitare la D

Intanto, visto il fallimento della Lucchese, le due squadre milanesi, Milan ed Inter, potrebbero affrontarsi in Serie C. Perchè? La squadra U23 rossonera, ovvero il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo, come ben sappiamo è retrocessa in Serie D, mentre i nerazzurri stanno lavorando per provare ad iscrivere la seconda squadra in Lega Pro. La FIGC, però, ha previsto una sorta di ordine di priorità in caso di alcuni posti vacanti: prima le seconde squadre di Serie A, poi le promosse dalla D, infine le retrocesse.